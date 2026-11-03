La Contraloría de la República reveló que el Centro de Atención Primaria (CAP) III Metropolitano de Piura de EsSalud carece de insumos básicos para la rehidratación de pacientes, opera con la categorización vencida, presenta graves fallas de infraestructura ante el Fenómeno El Niño y supedita las pruebas de laboratorio a personal no idóneo.

De acuerdo con el informe N° 20084-2026-CG/SALUD-SVC, una comisión de control visitó el mencionado centro de salud entre el 12 y 16 de octubre y advirtió que su capacidad de respuesta ante el brote epidémico de dengue se encuentra severamente comprometida al constatar un desabastecimiento crítico en el Servicio de Farmacia, que pone en riesgo directo la vida de los asegurados.

Al 13 de octubre de 2026, el centro asistencial presentaba un desabastecimiento total (cero stocks) de cloruro de sodio al 0.9% en su presentación de 500 ml, así como una existencia casi nula de tan solo 23 frascos de 1 litro y 6 unidades de 250 ml. A esto se suma la disponibilidad de apenas 6 equipos de microgoteo y la falta absoluta de Equipos de Protección Personal (EPP) básicos, como pantalones y mandiles descartables para el personal de salud.

Según la Contraloría, esta falta de insumos restringe la capacidad del Metropolitano para iniciar una rehidratación inmediata, medida prioritaria en el abordaje de pacientes febriles o con signos de alarma. La incapacidad de estabilizar oportunamente a los pacientes en el primer nivel de atención genera el riesgo directo de favorecer la progresión de los casos hacia cuadros de mayor gravedad por dengue.

Subraya que la edificación supera los 50 años de antigüedad (supera su vida útil) y registra daños no reparados a raíz de un incendio ocurrido en el segundo piso durante el año 2024. Se detectó grietas en las columnas del primer piso, desprendimiento de revestimientos por humedad y aceros de refuerzo completamente expuestos.

La vulnerabilidad se agrava ante el inicio de las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño, debido a que los techos de ladrillo pastelero carecen de inclinación para el drenaje de agua, acumulando escombros y mobiliario en desuso. Se identificaron coberturas de tridilosa oxidadas con mallas mosquiteras rotas y canaletas de lluvia inexistentes o fracturadas. El local se ubica a 200 metros del río Piura y sus vías de acceso exteriores se encuentran cerradas por obras de pavimentación sin drenaje urbano, bloqueando el paso rápido de ambulancias ante una emergencia.

En el área diagnóstica, la Contraloría halló que la jefatura de la Unidad de Patología Clínica (Laboratorio) fue asignada a un químico farmacéutico, contraviniendo la Norma Técnica de Salud, que exige la dirección de un tecnólogo médico o biólogo. Esta irregularidad organizativa genera dudas sobre el control de calidad en el procesamiento de pruebas hemáticas decisivas para el seguimiento del dengue, como el hemograma, hematocrito seriado y recuento de plaquetas.