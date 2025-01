El expresidente de la Federación Médica de Piura, Arnaldo Vite Quiroga, desmintió al ministro de Salud, César Vásquez, quien dijo que todos los establecimientos de salud de Piura están abastecidos. Vite indicó que, al contrario, hay desabastecimiento de medicamentos en los hospitales y centros de salud de la región Piura.

Vite señaló que el titular de la cartera de Salud desconoce la realidad que atraviesa esta región. “La información que da el ministro (de Salud) es completamente falsa. El ministro desconoce del desabastecimiento de medicamentos en los hospitales de la región. Él no tiene los datos de las regiones en cómo están los stocks”, dijo Vite.

En esa línea añadió que, “si él ha venido a Piura y los funcionarios del GORE (Gobierno Regional) le han informado que los establecimientos están abastecidos, hay que ir, como usuario, como pacientes, y ver que, en realidad, no hay varios medicamentos”, dijo.

El extitular de la Federación Médica de Piura se mostró preocupado porque incluso no hay medicamentos elementales que son para la atención médica e intervenciones quirúrgicas. “Muchas veces no hay si quiera los medicamentos elementales para hacer una cirugía, por ejemplo, o para atender a un paciente en UCI. Tienen que comprar pañales, guantes, lo más elemental. Entonces, desgraciadamente, no es precisa la información”, añadió.

Asimismo, Vite cuestionó que manifestaran que los 5 millones de soles destinados contra el dengue, sean para una partida inicial para Piura y que el resto se entregará de forma paulatina. Ante esto, criticó que, el Minsa siempre dice lo mismo, pero al final, el presupuesto inicial termina siendo el único entregado a la región Piura. “Al final de los años, no hay presupuesto para tener todas las brigadas operativas de dengue y son las consecuencias. Se dispara el dengue (...)”, dijo Vite.