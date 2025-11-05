Con el objetivo de fortalecer la competitividad del agro y mejorar la calidad de vida de miles de productores, la Dirección Regional de Agricultura Piura (DRAP), impulsa proyectos por más de S/ 330 millones orientados a dinamizar el desarrollo agrario en toda la región.

Entre las principales iniciativas destacan el Proyecto de Maquinaria Agrícola, en ejecución, que contempla la adquisición de 22 máquinas por más de S/ 42 millones para beneficiar a 256 mil agricultores, y el Proyecto de Agricultura Familiar, con una inversión de S/ 28 millones, dirigido a 10 230 beneficiarios de Ayabaca, Huancabamba, Morropón y Sechura.

Durante la IV Audiencia Pública Descentralizada de la Comisión de Descentralización del Congreso, el director de Competitividad Agraria de la DRAP, Ilich López, informó sobre los proyectos en gestión de mango, papa y banano, que suman más de S/ 54 millones, así como el canal San Felipe (S/ 13 millones) y el Sistema de Información Estadística Agraria (S/ 6.3 millones), destinados a mejorar la productividad y el acceso a información oportuna para los agricultores.

Asimismo, destacó la construcción de 1 208 reservorios en la sierra y 195 en la costa, con una inversión conjunta superior a S/ 84 millones, y los proyectos culminados de café (S/ 14.6 millones) y desarrollo ganadero (S/ 17.6 millones), que fortalecen la sostenibilidad del agro piurano y reflejan el compromiso del Gobierno Regional con un campo más productivo e inclusivo.