Golpe al narcotráfico. Cerca de 40 kilos de cocaína de la más alta pureza, fueron incautados por la policía y fiscalía, los cuales provenían de Colombia. La droga era presuntamente transportada adherida al casco de una nave, en su parte subacuática.

La intervención se realizó el fin de semana, luego que, por información de personal encubierto y coordinaciones de inteligencia de efectivos de la Marina de Guerra del Perú, tuvieron conocimiento que en la embarcación de nombre “Leonidas Z”, estaba próximo a arribar al puerto de Paita, procedente de Colombia.

Según la información confidencial, dicha embarcación habría adosado al casco (parte subacuática) una estructura metálica con un cargamento de droga, razón por la cual personal policial Antidrogas, de la Capitanía de Puerto de Paita, Aduanas y el Ministerio Público procedieron a realizar las coordinaciones a fin de obtener datos de la fecha y hora de llegada de la referida embarcación, así como programar una inspección del referido buque.

Durante la intervención, personal policial especializado, con participación del Ministerio Público, procedió a la inspección de la embarcación, logrando extraer del estribor, en la zona de la popa, una estructura metálica adosada al casco, en cuyo interior se hallaron 30 paquetes tipo “ladrillo”.

Tras la extracción de una muestra del contenido de uno de los paquetes y su sometimiento al reactivo químico tiocianato de cobalto, el resultado fue positivo para alcaloide de cocaína, con un peso bruto aproximado de 39.150 kilogramos.

La fiscal adjunta provincial Antidrogas, Anggela Verinoska Andrade Tacar viene dirigiendo la investigación preliminar contra los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas en su forma agravada, conforme a ley.