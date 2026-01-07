Mini celulares que serían utilizados para realizar extorsiones y armas fueron encontrados durante un operativo sorpresivo que realizaron las autoridades en el interior del penal de Piura.

La intervención se realizó ayer martes 6 de enero en horas de la mañana con la participación de 25 agentes de seguridad del penal de Piura en el pabellón 5 izquierdo, decomisando artículos ilícitos, armas blancas y liquido fermentado.

En el registro de la canaleta ubicada en la pared del patio se halló 2 minicelulares de pantalla táctil y teclado alfanumérico, y sin chip, 1 batería de celular standard, 2 cables hechizos al parecer para cargador de celular y 3 armas blancas punzo penetrantes de fabricación artesanal, hechos de platina de fierro.

Durante la revisión corporal al interno Luis A.A.M., sentenciado a 10 años por el delito de robo agravado se le incautó en uno de los compartimientos de su billetera 1 nano chip.

En la intervención en la celda 10, al interno Luis E.Z.R., sentenciado a 25 años por el delito de extorsión se le decomiso 1 botella plástica de 500 mililitros con un líquido fermentado artesanal (chicha).

Además, en las pertenencias del interno Jenoopol O.G., sentenciado a 5 años por el delito de robo agravado se le halló 2 botellas plásticas conteniendo un líquido fermentado.

Las autoridades informaron del hecho a la Fiscalía de Castilla a cargo del Dr. José Silva Mechato para las diligencias correspondientes. El operativo culminó a las 08:55 horas.