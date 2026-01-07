El Poder Judicial del Módulo de Justicia de Castilla dictó 7 meses de prisión preventiva contra Marco Johan Cruz Narváez (23 años), investigado por el delito de fabricación, suministro o tenencia de materiales y residuos peligrosos, tras un pedido sustentado por la Fiscalía.

La medida fue solicitada por la fiscal adjunta provincial Eva Celeste Zavala Montero, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla, quien presentó sólidos elementos de convicción, entre ellos actas policiales, registros personales y vehiculares, incautación de explosivos y un informe pericial que confirmó la operatividad del material.

El imputado fue intervenido el 31 de diciembre, durante un patrullaje policial en el A.H. Tacalá, al ser detectado dentro de un vehículo con actitud sospechosa. En el registro se halló un cartucho de dinamita de uso comercial, lo que activó de inmediato la intervención fiscal.

Según las investigaciones, Cruz Narváez enfrenta un proceso por robo agravado desde 2021 y sería presunto integrante de la banda criminal “Los Chukys”. No se descarta que el explosivo haya sido destinado a actos de extorsión.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar el destino y posibles cómplices.