Efectivos policiales de la comisaría de Familia de Sullana, detuvieron a un sujeto que manejaba una motocicleta y que sería quien habría trasladado al sicario que asesinó a balazos al obrero y exreo Aderly Zapata Rufino en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana.

La captura se efectuó cerca del asentamiento La Videnita, cuando los agentes se percatacaron de su huida y lo siguieron, detuviendo al presunto cómplice que habría sido acusado por un testigo.

Ante esto, el general PNP Daniel Jorge Jares Reyme jefe de la Región Policial Piura confirmó la captura .“(...) Se ha podido capturar al presunto cómplice que manejaba la motocicleta. Estamos obteniendo más información y posiblemente en las siguentes horas vamos a capturar al sicario”, dijo.

Estas declaraciones las brindó ayer el oficial, luego que dirigiera un operativo realizado por diversos sectores de la ciudad de Sullana. Asimismo señaló que, apartir de la fecha, se incrementarán a cinco los operativos diarios en esta provincia.