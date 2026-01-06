Las autoridades realizaron un operativo de control en el parque de la urbanización Jardín, donde encontraron y decomisaron bebidas alcohólicas en la provincia de Sullana.

El operativo fue realizado por personal municipal y del área de Fiscalización quienes, además, procedieron al despeje de vehículos menores que ocupaban indebidamente el área del parque.

Estas acciones buscan prevenir el consumo de alcohol en espacios públicos y preservar el orden y la convivencia ciudadana. Además, informaron que continuarán ejecutando operativos similares en distintos sectores de la ciudad.