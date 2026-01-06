En pleno estado de emergencia, un hombre fue asesinado a balazos cuando jugaba casino con sus amigos en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana.

[PUEDES VER: El centro de salud de Paimas está en malas condiciones y la única ambulancia está inoperativa]

El crimen ocurrió la noche del lunes 5 de enero, cuando la víctima identificado como Aderly Zapata Rufino cuando estaba en una banda de la cuadra 4 de la calle Jovino Arámbulo del asentamiento Túpac Amaru, donde llegó una motocicleta y descendió un sicario que le disparó hasta siete balazos.

A pesar que trató de correr, fue alcanzado por varios de los proyectiles, dejándolo tirado y siendo auxiliado y trasladado en una mototaxi al Hospital de Apoyo II-2, pero dejó de existir.

Se conoció que la víctima presentaría antecedentes policiales, debido a que fue intervenido en posesión de drogas en el 2024.