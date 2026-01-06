Las extorsiones contra empresarios o emprendedores de la región ya no solo las ejecutan los reclusos del establecimiento penitenciario Piura (ex Río Seco). Ahora se ha descubierto que los menores infractores, recluidos en el centro de rehabilitación juvenil “Almirante Miguel Grau”, conocido como “Maranguita”, también se han sumado a este negocio criminal.

Según la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Faviola Campos Hidalgo, en las últimas requisas hechas en el recinto juvenil se han detectado números de teléfonos de posibles víctimas de extorsión.

“Hemos realizado varias requisas continuas a nivel preventivo y también en el centro juvenil de donde se ha venido detectando que están saliendo extorsiones. En cada operativo que los fiscales de familia están realizando se encuentran papeles con números telefónicos, pintas en las paredes con números telefónicos”, informó ayer durante su discurso de orden por la apertura del año fiscal.

Destacó que este hecho se ha detectado gracias al enfoque preventivo que le han dado a la labor fiscal durante el año pasado.

“¿Cuál ha sido la respuesta en el marco de estas intervenciones preventivas en el centro juvenil? La intención de que haya una reyerta es porque el status quo, con cierto escenario que propicia o que puede progresar actos ilícitos cuando es combatido, no es evidentemente bien recibido, pero nosotros tenemos que seguir trabajando, no se puede permitir que la delincuencia nos gane”, sostuvo Campos Hidalgo.

De otro lado, la representante del Ministerio Público en Piura sostuvo que continuarán con el enfoque preventivo mediante los operativos en bares y discotecas.

“Esto va a seguir a lo largo del año. ¿Por qué? Porque gran parte de la actividad delictiva se desencadena cuando el menor se ve expuesto al licor en escenarios de este tipo. Y el tema preventivo busca evitar el consumo de alcohol, para evitar el tema de accidentes de tránsito derivados, pero sobre todo para evitar estos casos de violación sexual que se generan producto de la ingesta alcohólica. Para ello vamos a poner nuestra actividad pendiente a ese objetivo [que son los] operativos de alcoholemia”, aseveró.

De otro lado, Campos Hidalgo presentó el balance del primer año de su gestión, resaltando los avances alcanzados en tres ejes estratégicos: lucha contra la delincuencia y el crimen organizado; descarga procesal y digitalización; y bienestar social y fortalecimiento institucional.

En el primer eje, destacó la desarticulación de 20 bandas criminales entre enero y agosto, periodo en el que se asignaron a la Fiscalía de Criminalidad Organizada los casos de extorsión. Asimismo, resaltó la obtención de un banco de números telefónicos extorsivos, donado por la Cooperación Suiza, enrte otros.