Más de 728.242 kilogramos de alcaloide de cocaína fueron incautados durante un operativo realizado el 23 de abril en la carretera Panamericana Norte, en el tramo comprendido entre el peaje Mórrope y el ex peaje Bayóvar, en la ruta que conecta Piura y Chiclayo.

De acuerdo con fuentes policiales, la droga decomisada está valorizada en más de 120 millones de soles, debido a su alto valor en mercados internacionales.

El operativo fue ejecutado por la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas (FETID) de Piura, como parte de un trabajo de inteligencia previo.

Seguimiento previo permitió detectar traslado de droga

Las autoridades informaron que la intervención se logró tras un seguimiento al traslado de una remesa de droga que habría salido desde Chiclayo con destino a Piura.

Ante esta alerta, se desplegó un operativo estratégico en distintos puntos de la carretera Panamericana Norte.

Durante la intervención inicial, la policía detuvo una camioneta en la que se trasladaban tres personas identificadas con las iniciales C.A.C.R., J.R.O. y J.A.C.G.

Posteriormente, los agentes ubicaron un camión frigorífico que se había desviado de la vía principal y era conducido por una persona identificada como R.S.F.

Droga estaba oculta en compartimentos del camión

Durante el registro del vehículo, los agentes detectaron modificaciones estructurales en el camión que permitían ocultar sustancias ilícitas.

En el techo del área frigorífica se hallaron compartimentos ocultos que contenían paquetes tipo “ladrillo”.

Tras realizar las pruebas químicas correspondientes, se confirmó que la sustancia incautada era clorhidrato de cocaína.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los miembros de la presunta organización criminal internacional vinculada al transporte de la droga.

Valor internacional de la droga incautada

Fuentes especializadas indicaron que el valor del kilo de cocaína varía según el mercado internacional:

Europa: hasta 50 mil dólares por kilo

hasta 50 mil dólares por kilo Estados Unidos: desde 25 mil dólares por kilo

desde 25 mil dólares por kilo Chile y Ecuador: alrededor de 5 mil dólares por kilo

alrededor de 5 mil dólares por kilo Asia: hasta 120 mil dólares por kilo

Estos valores explican el alto monto estimado de la droga incautada en el operativo.