Por segunda vez en lo que va del año, un incendio volvió a golpear a los comerciantes del mercado San Miguel, conocido también como ex Fábrica San Miguel, en el complejo de mercados de Piura. El siniestro se registró anoche, alrededor de las 7:30 p.m.

Según los testigos, las llamas se propagaron rápidamente por la acumulación de materiales inflamables y la falta de agua durante las labores de control. “El fuego avanzó demasiado rápido. Intentamos salvar algo, pero muchos lo perdieron todo”, contó una de las comerciantes entre lágrimas mientras removía los restos calcinados de su puesto.

El jefe de la Compañía de Bomberos de Piura informó que la emergencia se complicó por la escasez de agua en los primeros minutos de la intervención. “Llegamos de inmediato, pero el agua se nos acabó a los 15 minutos y tuvimos que esperar casi media hora para reabastecernos. Eso facilitó la propagación del fuego”, explicó.

Las llamas fueron controladas cerca de las 10 de la noche, pero el daño ya estaba hecho. Las pérdidas económicas aún no han sido cuantificadas, aunque los comerciantes estiman que superan los miles de soles. Algunos lograron rescatar parte de su mercadería, mientras que otros solo pudieron observar cómo el fuego consumía sus locales.

Los vendedores exigieron la presencia del alcalde de Piura, Gabriel Madrid, a quien acusan de no atender los constantes pedidos de diálogo. “Siempre hemos pedido una reunión para buscar soluciones, pero nunca nos escuchan. Queremos que el alcalde dé la cara y vea cómo quedamos”, reclamó un comerciante del mercado.

Este es el segundo incendio ocurrido este año en el mismo centro de abastos, donde los comerciantes han denunciado en reiteradas ocasiones las precarias condiciones de seguridad y la falta de mantenimiento en las instalaciones eléctricas.