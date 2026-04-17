La Contraloría General de la República reveló que, en lo que va del año, ha emitido 278 informes de control que alertaron sobre situaciones adversas en el proceso electoral. Los hallazgos exponen 601 observaciones vinculadas a la gestión de Piero Corvetto en la ONPE. Entre ellos figuran fallos sistemáticos e irregularidades en dicha entidad a cargo de las Elecciones Generales 2026.

El vocero de la Contraloría, Guzmán Vera, informó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República que el titular de la ONPE fue notificado sobre la totalidad de los informes de control emitidos.

“Veamos cuál fue el nivel de corrección hasta la fecha. De un total de 601 observaciones identificadas en esos informes. Las estadísticas, como dicen, no mienten; el 77% de esas 601 observaciones no han sido corregidas hasta la fecha”, precisó Vera.

Dentro de los informes señalados figura la “Implementación del centro de cómputo” en Oficinas Descentralizadas y el “Servicio de despliegue y repliegue del material electoral” en el Callao, Pasco, Tacna, Huaura, Mariscal Nieto, entre otros.

Otro documento es el Informe de Visita de Control N° 072-2026-OCI/3599-SVC, emitido el último 14 de abril sobre el servicio de “Despliegue de material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio a Lima Metropolitana” que fue firmado entre la empresa Galaga SAC y la ONPE.

Ahí señala que encontraron “tres situaciones adversas” que entre otros efectos, “podrían generar la afectación del derecho de sufragio durante el proceso de las Elecciones Generales 2026.

PIDEN SU SALIDA. En tanto, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú) cuestionó el desempeño de la ONPE durante el reciente proceso electoral y pidió cambios inmediatos de cara a una eventual segunda vuelta, así lo señaló en un comunicado difundido.

“La ONPE no estuvo a la altura. Exigimos cambios inmediatos para una segunda vuelta ordenada”, expresó el gremio empresarial, que denunció el deficiente desempeño durante el proceso electoral.

Ante esto, piden la salida de Corvetto. “Demandamos que Piero Corvetto no continúe al frente de la ONPE de cara a la segunda vuelta. No es aceptable mantener la misma conducción cuando el propio Jurado Nacional de Elecciones ha presentado una denuncia penal contra el jefe de la ONPE en el contexto de la deficiencias registradas durante la jornada electoral”, señalan.

En tanto, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ofreció una recompensa de S/ 20,000 a quien otorgue pruebas sobre presuntas irregularidades en las elecciones. “Si eres trabajador de la ONPE, JNE o empresa vinculada al proceso electoral y tienes información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje: Renovación Popular ofrece S/ 20,000 de recompensa”, señala en un comunicado.