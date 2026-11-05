Luego de varios años, se inició el juicio oral contra el exrector de la Universidad Nacional de Piura (UNP), César Reyes Peña, y otros exfuncionarios de esta casa superior de estudios, por el presunto delito de peculado doloso agravado y concusión en agravio del Estado, en el caso del millonario desfalco de las maestrías dictadas en el Ecuador.

Con la exposición de los alegatos de apertura por parte del Ministerio Público, los jueces del Séptimo Juzgado Penal Unipersonal de Piura dieron inicio al juicio oral. Según la tesis fiscal, los acusados habrían cobrado hasta $350 dólares a maestrandos ecuatorianos, de los cuales solo $50 ingresaban formalmente a la UNP.

En la audiencia, la defensa legal solicitó suspender el inicio del debate hasta que la Corte Suprema resuelva recursos de casación pendientes, argumentando la necesidad de respetar la seguridad jurídica. Sin embargo, el órgano colegiado declaró infundado dicho recurso de reposición tras considerar que las suspensiones prolongadas vulneran el plazo razonable y el derecho de los demás procesados.

El fiscal adjunto José Aurelio Jiménez Moscol, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, detalló la presunta red de cobros irregulares montada en torno a los programas de posgrado dictados a estudiantes ecuatorianos entre los años 2016 y 2018 (programas PROMAINA, PROMASISORC y PROMAINCI) en ciudades como Loja, Cuenca, Guayaquil, Machala y Quito.

Según la tesis fiscal, mientras los alumnos en Ecuador abonaban cuotas mensuales y de enseñanza que oscilaban entre los $195 y $350 dólares, a las cuentas de la UNP únicamente se reportaba el ingreso de $50 dólares por alumno. El saldo restante era cobrado en efectivo en el vecino país por personal que viajaba de forma permanente, entregándose dicho dinero directamente a los imputados, sin ingresar a las arcas de la UNP.