El presidente de Perucámaras, Óscar Zapata, informó que la falta de inversión y el crimen organizado, especialmente la minería informal, obstaculizan el despegue económico del país, pese a las sólidas variables macroeconómicas. En Piura se registra la misma situación.

Oscar Zapata precisó que la suspensión de obras afecta el turismo en Piura, entre ellas la obra como la descolmatación de Poechos, carreteras, entre otras, perjudica la economía en la región. Sin embargo, sostuvo que la inseguridad ha provocado el cierre de las empresas medianas y pequeñas, incluyendo empresas informales de las cuales dijo que se ven afectadas por la criminalidad, el narcotráfico y la minería ilegal.

“Las cifras son muy auspiciosas, con un crecimiento sostenido por encima de América Latina. (...) en el caso de la seguridad, el Gobierno tiene que seguir luchando porque eso podría ayudar a dar el gran salto. A los empresarios nos toca seguir generando riqueza para que haya más empleo y al gobierno le toca luchar contra la criminalidad y la minería informal”, puntualizó.

Asimismo, Zapata precisó que la situación que se vive en Piura se debería a que las autoridades a fines de año cierran sus presupuestos y empiezan a hacer obras.

“Estamos en fecha de navidad donde los comercios realmente se afectan, es la de nunca acabar. Hacen obras, las dejan tiradas o se demoran y eso tiene que acabar. Este es un ejemplo en todo el país”, dijo el presidente de Perucámaras.

Finalmente, precisó que la región para el 2026 se prevé una economía creciente, puesto que la pesca está de alzada y la agroindustria por el mismo camino.

“Piura es una de las despensas del país de alguna manera teniendo de alguna manera una exportación magnífica y estamos en primeros puestos en exportación en arándanos, mango, uva y otros”, indicó.