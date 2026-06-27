Un adolescente de 17 años fue internado por cuatro meses en el centro de rehabilitación Miguel Grau de Piura, debido a que le hallaron un arma de fuego que amenazó y realizó diversos en un campeonato de fulbito en la provincia de Ayabaca. Además, la Policía le encontró municiones en su poder.

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La medida fue obtenida por el despacho del fiscal Alexis Roa Ordinola de la Fiscalía Provincial Mixta de Ayabaca quien sustentó su pedido ante el Juzgado Mixto de esta localidad y acreditó que concurrían los presupuestos legales para el internamiento preventivo del menor.

El pasado 13 de junio en el centro poblado El Toldo, el menor fue retenido por pobladores luego de apuntar con un arma de fuego a los asistentes en dicho evento deportivo y efectuar disparos al aire.

Asimismo, efectivos policiales del Puesto de Vigilancia de Frontera PNP de Espíndola incautaron una pistola marca Bersa. Además, le encontró un canguro que contenía 21 cartuchos operativos calibre 9x17 mm de la marca FAME y ocho casquillos.