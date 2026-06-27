A pocos meses de un probable Fenómeno El Niño costero y global, según las proyecciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), la Contraloría General de la República advirtió que diversas municipalidades de la región Piura no han ejecutado ni el 40% de los fondos asignados a la partida N° 068. Este presupuesto está destinado exclusivamente a la reducción de la vulnerabilidad y a la atención de emergencias por desastres.

De acuerdo con los Informes de Orientación de Oficio N° 035-2026-PCI/0454-SOO, 037-2026-OCI/0454-SOO y 038-2026-OCI/0454-SOO, las comunas de La Unión, Las Lomas y Piura registran una alarmante lentitud en sus inversiones. A la fecha, estos tres municipios muestran un avance que ni siquiera alcanza el 40% del presupuesto disponible para mitigar el impacto de las lluvias.

Según los datos de la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al 25 de junio de 2026, la Municipalidad Distrital de La Unión registra un avance de solo el 26.3% en el programa presupuestal N° 068. De un monto asignado de S/ 196 860.00, la comuna apenas ha devengado S/ 51 727.00. Este estancamiento pone en serio riesgo el cumplimiento de las metas de prevención del distrito.

El panorama en la Municipalidad Distrital de Las Lomas es aún más grave. La Contraloría evidenció que, a pesar de que el Presupuesto Inicial Modificado (PIM) se incrementó de S/ 2 263 974.00 a S/ 3 025 296.00, las autoridades solo han ejecutado S/ 37,100.00. Esto representa un minúsculo 1.20% del total de los recursos, una cifra alarmante considerando la proximidad del periodo lluvioso que golpeará el norte del país.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Piura cuenta con un presupuesto de S/ 1 724 216.00, pero a mitad del año fiscal solo ha devengado S/ 527 581.00, alcanzando apenas un 30.60% de ejecución. Este retraso genera un peligroso cuello de botella financiero y operativo: al concentrar el gasto en el segundo semestre, se saturarán los procesos de contratación, limitando la capacidad de respuesta oportuna del municipio para proteger a los ciudadanos y atender desastres.

El panorama no es más alentador en otros puntos críticos de la región. Según los registros oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las municipalidades distritales de Catacaos y Tambogrande comparten un desalentador avance de apenas el 5.7% en la ejecución de la partida N° 068. Ambas jurisdicciones, históricamente golpeadas por los desbordes e inundaciones, muestran un peligroso letargo en el gasto destinado a proteger a sus poblaciones frente a las amenazas climáticas.

Cabe señalar que, a nivel provincial, la incapacidad de gasto es un problema generalizado que arrastra a casi toda la región Piura. Solo la provincia de Huancabamba ha logrado superar la mitad de su presupuesto con un 50.8% de avance, seguida por Ayabaca con un 41.9%, a seis meses del 2026.

Más abajo, y en una zona de alto riesgo operativo, se encuentran Sullana (32.2%), Morropón (31.2%) y la provincia de Piura (21.7%). La situación se vuelve dramática al mirar hacia el litoral y el sur de la región: Sechura registra un preocupante 16.7%, Paita apenas alcanza el 13.3%, y Talara se sitúa en el fondo de la lista con un alarmante 7.2% de ejecución. Este lento avance en bloque deja a las principales ciudades piuranas desarmadas ante la inminente llegada de El Niño, de acuerdo con las estadísticas registradas en la plataforma de Consulta Amigable.