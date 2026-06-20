Agentes policiales de la comisaría El Obrero intervinieron a una mujer y a su hija a quienes les incautaron droga cerca del sector conocido como “El Hueco” en el asentamiento humano Sánchez Cerro, en la provincia de Sullana.

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El operativo ocurrió en la calle Santa Teresa, donde ambas mujeres se encontraban acompañadas por dos sujetos. Al notar la presencia policial, los hombres se dieron a la fuga y arrojaron una bolsa al suelo.

Los agentes lograron detener a la mujer de 72 años y a su hija de 29 años. Al revisar la bolsa abandonada por los prófugos, hallaron cinco bolsitas con marihuana, pasta básica de cocaína a granel y dos cartuchos de dinamita.