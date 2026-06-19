Personal administrativo del Ministerio Público de Sullana viene cumpliendo un paro nacional de 48 horas para exigir la incorporación de los trabajadores CAS al régimen del D.L. 728, pago de gratificaciones, cumplimiento de los convenios colectivos y otras demandas. Esta medida es acatada en la sede de la Fiscalía Penal de la calle San Martín de esta ciudad.

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La secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público de esta ciudad, Laura Calle Gómez, informó que otro de los principales reclamos está relacionado con el presupuesto asignado a la institución para el año 2026, el cual es menor al aprobado en el 2025. Asimismo, señaló que esta situación afecta el desarrollo de las funciones institucionales.

Además, indicó que existen trabajadores con más de diez años de servicio que perciben una remuneración casi mínima mensual. La dirigenta advirtió que, de no obtener una respuesta por parte de las autoridades competentes, evaluarán la adopción de nuevas medidas de protesta.