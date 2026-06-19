El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en convenio con la empresa Green Engineering, está implementando filtros verdes flotantes en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Narihualá, con el fin de mejorar la calidad del agua mediante procesos ecológicos y sostenibles, en beneficio de los vecinos del distrito de Catacaos, en la región Piura.

Esta iniciativa forma parte de un piloto de innovación sostenible para el tratamiento de aguas residuales que, entre sus principales beneficios, destaca la capacidad de absorber minerales, nitratos, fósforo e incluso ciertos metales pesados, contribuyendo a la purificación del agua y a la recuperación progresiva de los ecosistemas acuáticos.

Los filtros verdes flotantes son sistemas modulares compuestos por estructuras de flotación de PVC y un sustrato vegetal elaborado con totora (Schoenoplectus californicus), una planta nativa capaz de adaptarse fácilmente a ambientes acuáticos, formando islas flotantes sobre el agua, donde se desarrollan comunidades microbianas que contribuyen a la depuración natural del recurso hídrico.

Para purificar el agua, el sistema opera mediante procesos de fitorremediación y biofiltración, mecanismos biológicos que remueven nutrientes y contaminantes de las aguas residuales. Además, las plantas transportan oxígeno desde la atmósfera hacia sus raíces, favoreciendo la degradación de materia orgánica sin generar olores desagradables ni acumulación de lodos.

“Esta tecnología representa una alternativa eficiente y amigable con el medio ambiente. Su implementación en la PTAR Narihualá posiciona a Piura como escenario de experiencias innovadoras orientadas a mejorar la gestión del agua y promover soluciones resilientes frente a los desafíos ambientales”, señaló el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

Con esta acción, que combina sostenibilidad, eficacia operativa y valor paisajístico, el Ministerio de Vivienda reafirma su compromiso de brindar servicios de agua potable de calidad y de forma sostenible, a favor de las poblaciones más vulnerables del país.