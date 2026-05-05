Diversas familias del asentamiento humano Keiko Sofía, en Paita Alta, resultaron gravemente afectadas tras el colapso de la red de alcantarillado en la zona. La emergencia no solo alcanzó a las viviendas, pero provocó la inundación de la I.E San Francisco, que quedó anegada por aguas residuales.

Escenas de llanto y desesperación se vivieron en el asentamiento humano Keiko Sofía, en Paita, tras la rotura de una tubería matriz de alcantarillado. El colapso del sistema provocó que un verdadero río de aguas putrefactas discurriera por las calles e irrumpiera violentamente en las viviendas, destruyendo pertenencias y generando una grave crisis sanitaria.

Pese a que los vecinos hicieron de todo por evitar el ingreso de las aguas residuales a sus viviendas, la fuerza de la corriente alcanzó los inmuebles, dejando serios daños, por lo que las familias piden ayuda de las autoridades, ya que no pueden vivir en medio de los olores putrefactos.

Ante esta situación, la EPS Grau informó que el desborde en el Jr. Zanjón se debió a los trabajos ejecutados por la empresa contratista YERMHI, quien ejecuta la obra de reconstrucción y rehabilitación de infraestructura vial a cargo de la Municipalidad de Paita.

Según señalan, la contratista habría implementado un baipás para derivar las aguas del sistema de alcantarillado hacia la parte baja de la ciudad, sin autorización de la EPS Grau. Como parte de esta intervención, se construyó un dique en el Jr. Zanjón, generando la acumulación de aguas residuales en una laguna provisional.

“Esta infraestructura colapsó el día de hoy (ayer) debido al exceso de agua almacenada, lo que provocó el desborde y el discurrimiento de aguas residuales a través del dren pluvial con dirección al mar, generando un aniego de gran magnitud en la zona”, dice el comunicado.

Asimismo, el personal técnico de la EPS Grau identificó que algunos buzones del sistema habrían sido cerrados o bloqueados durante la ejecución de los trabajos, lo que impidió el flujo adecuado hacia la cámara de desagüe y agravó la situación.