El pleno del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura, aprobó la mañana de ayer en forma unánime la propuesta de ordenanza regional que aprueba el informe de resultados del proceso de Presupuesto Participativo Regional para el Año Fiscal 2027.

Esto ocurrió tras debatirse el dictamen final presentado por el presidente de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y Acondicionamiento Territorial, consejero regional por Paita, José Díaz Dioses, que también integran sus colegas Carlos Castillo Ipanaqué y Víctor Sosa Gonzáles, representantes de Talara y Piura.

Para dicho efecto, dicha comisión se había reunido previamente con los funcionarios de la Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversiones, quienes expusieron sobre el proceso realizado por el Comité de Coordinación Regional, donde -indicaron- si bien la participación fue de un 50 por ciento, era necesario que sea mayor.

Con respecto a la selección realizada en el taller regional, a nivel de proyectos a ejecutar quedaron Piura, Sullana, Morropón, Huancabamba y Ayabaca, con un proyecto por provincia. Mientras que en el caso de ideas, figuran Paita, Sechura y Talara (tres por provincia)

Se informó, asimismo, que entre algunos de los proyectos a ejecutar con asignación presupuestaria están el colegio Rosa Carrera de Martos en Piura, el “José Cardó” en Sullana, la I.E 1314 de La Matanza en Morropón, el “José Antonio Encinas” de Huancabamba, y el “Lizardo Montero” de Ayabaca.

En la ocasión, los funcionarios expusieron, además, sobre la situación de los proyectos aprobados para el presente año 2026, motivo por el cual el presidente de la referida Comisión había encargado a los profesionales del equipo de apoyo del Consejo Regional realizar seguimiento a estos proyectos.