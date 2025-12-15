El panorama de la inversión pública en la región Piura es desolador y evidencia una negligencia administrativa crónica en varias entidades locales. Un demoledor informe de Videnza Instituto, realizado para diario Correo de Piura, pone en evidencia a siete municipalidades que, al 30 de noviembre de 2025, no lograron ejecutar siquiera la tercera parte de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) destinado a proyectos de desarrollo.

TAMBIÉN PUEDE LEER:

Piura: La Municipalidad de Tambogrande pagó S/ 68,000 por servicios no prestados en obra de un colegio

El ranking es encabezado por la Municipalidad Distrital de Lalaquiz, que solo devengó el 14.6% de su PIM para proyectos. Le siguen de cerca las comunas distritales de Bernal, con apenas un 21.5% de avance, y Suyo, con un magro 21.7%. Morropón exhibe un 23.8%.

El drama se agrava al revisar a la Municipalidad Provincial de Ayabaca, que, siendo una entidad de mayor peso, solo alcanzó un 29.9% de ejecución, quedando por debajo del tercio de su capacidad de gasto.

La lista negra se completa con Los Órganos (30.9%) y Cristo Nos Valga (32.2%). Estos porcentajes de parálisis, a fines de noviembre, implican que millones de soles destinados a obras de infraestructura y servicios esenciales quedaron congelados, frustrando las expectativas de sus poblaciones.

LAS PLANILLAS

El análisis de Videnza Instituto revela un contraste indignante: mientras estas municipalidades demuestran una incapacidad sistémica para realizar obras y proyectos, la planificación de sus gastos en personal (planillas) para el próximo año se dispara. Es un claro mensaje de que la prioridad no es la obra pública, sino el aparato administrativo.

Las cifras del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para 2026 muestran un incremento desmedido en el gasto de planillas para este grupo de gestiones ineficientes. El caso más escandaloso lo protagoniza la Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga, cuyo PIA destinado a planillas aumentará en un impactante 69% respecto al PIA del presente año.

La Municipalidad Provincial de Ayabaca, la peor ubicada entre las provincias, ha planificado un aumento del 31% en su presupuesto de planillas para 2026. Otros municipios también reflejan esta tendencia al alza: Lalaquiz planea un aumento del 22%, Bernal un 19%, y Morropón un 13% en el gasto de nómina para el año entrante.

LOS SOBRECOSTOS.La baja ejecución no es el único signo de la ineficiencia. Videnza Instituto también reporta problemas graves de planificación que encarecen y detienen los proyectos.

Ayabaca no solo tiene una ejecución paupérrima, sino que se ubica penosamente en el puesto 194 de 195 municipios provinciales a nivel nacional. ¿La razón? Un elevado sobrecosto de 107.5% en sus proyectos, sumado a una baja ejecución.

En el caso de la Municipalidad Distrital de Bernal, que ya había fracasado en 2024 con solo 36.5% de ejecución, ahora se le suma un sobrecosto desorbitante del 113.4% con respecto al costo viable de sus proyectos.

La Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga, que duplicará casi su gasto en planillas, tiene un 89.6% de sus proyectos con ejecución física detenida, es decir, sin movimiento financiero en los últimos seis meses.