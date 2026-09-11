La Policía viene investigando a Jociney Enrique G. M. debido a que estaría implicado en el asesinato de las amigas Sheyla Anabelen Viera Elías y Lady Loren Valdiviezo Nole, ocurrido en el asentamiento Manuel Soane, en la provincia de Sullana.

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A dicho individuo le hallaron una cámara GoPro con la que grababa sus ataques, luego que habría participado en un atentado a balazos contra una pareja de venezolanos en la transversal San Hilarión, urbanización Santa Rosa.

Asimismo, indagan para determinar si estaría vinculado a la organización criminal “Los Augustos”, cuyos integrantes son relacionados con actividades ilícitas como extorsión, sicariato y cobro de cupos.

Jociney Enrique fue detenido el último martes, al costado de la carretera Panamericana, cerca del puente ubicado al finalizar el canal vía en Santa Rosa. Los agentes hallaron en la zona un arma de fuego que habría arrojado.