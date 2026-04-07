Con la finalidad de fomentar la cultura del reciclaje, cuidar el planeta y reducir la presencia de plásticos y otros residuos en las calles, personal de la Municipalidad Provincial de Sullana realizó la jornada de Reciclatón en el centro poblado de Montenegro del sector El Alto Chira en la provincia de Sullana.

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La actividad se desarrolló en la plaza del sector donde recolectaron un total de 442.5 kilogramos de material reciclable, gracias a la participación de vecinos, niños y familias que se sumaron a esta campaña ambiental.

Durante la jornada se acopiaron diversos residuos como plástico, papel, cartón, chatarra y plástico duro, materiales que serán entregados a la Asociación de Recicladores Formales Mi Buen Pastor, quienes se encargan de darles un adecuado proceso de reciclaje, contribuyendo además a generar ingresos para sus hogares.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía a seguir participando en estas iniciativas que no solo ayudan a mantener una ciudad más limpia, sino que también contribuyen a proteger el planeta para las futuras generaciones.