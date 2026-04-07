Evento se desarrolló en la provincia de Sullana
Evento se desarrolló en la provincia de Sullana

Con la finalidad de fomentar la cultura del reciclaje, cuidar el planeta y reducir la presencia de plásticos y otros residuos en las calles, personal de la Municipalidad Provincial de Sullana realizó la jornada de Reciclatón en el centro poblado de Montenegro del sector El Alto Chira en la .

La actividad se desarrolló en la plaza del sector donde recolectaron un total de 442.5 kilogramos de material reciclable, gracias a la participación de vecinos, niños y familias que se sumaron a esta campaña ambiental.

Durante la jornada se acopiaron diversos residuos como plástico, papel, cartón, chatarra y plástico duro, materiales que serán entregados a la Asociación de Recicladores Formales Mi Buen Pastor, quienes se encargan de darles un adecuado proceso de reciclaje, contribuyendo además a generar ingresos para sus hogares.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía a seguir participando en estas iniciativas que no solo ayudan a mantener una ciudad más limpia, sino que también contribuyen a proteger el planeta para las futuras generaciones.

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