Los familiares de Segundo Merino Olaya, de 42 años, propietario de un conocido restaurante ubicado en el distrito de Querecotillo, en Sullana, exigieron la inmediata captura de los responsables de su muerte. El emprendedor falleció la madrugada del viernes 3 de abril en el Hospital de Apoyo II-2, luego que sicarios lo atacaran de cinco balazos.

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Marisol Patasca Olaya, hermana de la víctima, expresó su consternación ante el crimen, asegurando que su familiar no tenía problemas con nadie. “Era buena gente y el pueblo lo sabe. No sé por qué vinieron y lo atacaron de esa forma. Él antes había estado sentado conmigo, cuando luego llegaron y le dispararon”, indicó.

Ella exigió justicia y que el caso de su hermano no quede impune. “Pido a las autoridades justicia para mi hermano y que su muerte no quede en la impunidad”, señaló entre lágrimas.

Detalló que nunca le mencionó haber recibido amenazas, ya que trabajaban juntos. Por eso no se explica por qué acabaron con su vida. “No se por qué han venido así y lo han matado”, dijo en su vivienda y local del barrio Obdulio Rivera de Querecotillo, donde trabajaban por años juntos para poder subsistir con su familia.

“Era una persona muy trabajadora y amable. El pueblo lo quería mucho. Se llevaba bien con todos y ayudaba a varias personas”, señaló Marisol Patasca.

Mientras el teniente gobernador del barrio Obdulio Rivera de Querecotillo pidió ayuda urgente al Ejecutivo. “Pedimos la ayuda del Ministerio del Interior para que nos apoye y dispongan de más patrullaje y contrarresten lo que está pasando. Tememos que pase otra tragedia en Querecotillo. Además, solicitamos que apoyen a las rondas campesinas para salir a patrullar”, indicó.

Su cuerpo es velado en su casa y local en la carretera Sullana-Alamor, en el barrio Obdulio Rivera, del distrito de Querecotillo.