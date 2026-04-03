Decenas de personas, entre familiares y colegas de la Policía Nacional del Perú, le dieron el último adiós al suboficial Kevin Quezada Morales, asesinado cuando comía en un puesto de la avenida Champagnat. En el mismo lugar también fue ultimado Daniel Agurto Vílchez, propietario del centro recreacional El Emporio en la provincia de Sullana.

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El féretro de Quezada fue trasladado la mañana del jueves 2 de marzo a la comisaría del distrito de Miguel Checa, donde últimamente prestó servicios. Allí, colegas y amigos rindieron un sentido homenaje a su trayectoria en la institución policial. Además, familiares y allegados lo recibían entre globos blancos y arengas con su nombre.

Durante la ceremonia, una suboficial le entregó la prenda reglamentaria de la PNP a la madre de Kevin Quezada, en un acto que estuvo marcado por escenas de dolor, mientras los compañeros del joven efectivo policial le brindaban el pésame y apoyo a sus seres queridos.

Luego, el féretro con el cuerpo fue llevado a su vivienda en la calle Los Pinos del asentamiento Villa Primavera, donde le realizaron una paralturgia.

Posteriormente, cerca del mediodía fue llevado al cementerio Jardines de la Resurreción, donde fue sepultado ante el lamento de sus seres queridos.

Por otro lado, el cuerpo del empresario Daniel Agurto Vílchez fue sepultado la tarde del último miércoles 1 de marzo. Fue trasladado desde su vivienda del barrio Leticia hacia el mismo camposanto que fue sepultado el efectivo policial.

Cabe recordar que la madrugada del martes 31 de marzo, sicarios que llegaron a bordo de una mototaxi azul, asesionaron de 13 balazos a Quezada y Agurto cuando comían en un puesto cerca de la discoteca Kaskadas, en la transitada avenida Champagnat, en la urbanización Santa Rosa.