El exministro de Economía y actual jefe del plan de gobierno de Alianza por el Progreso, José Antonio Salardi Rodríguez, accedió a una entrevista con Correo para explicar los principales pilares del plan de gobierno que impulsa el partido que representa.

El golpista Pedro Castillo ahuyentó la inversión extranjera, ¿qué se puede hacer para recuperar esos capitales?

Después de Pedro Castillo, el Perú ha venido recuperando la confianza. La economía ha venido registrando indicadores interesantes en las diferentes variables que incluso no solamente son valoradas internamente, sino a nivel internacional, por la fortaleza macroeconómica que tiene el país. Nosotros estamos en una dinámica de crecer alrededor de 3.5 %, que igual todavía es insuficiente para los problemas que tenemos por cerrar, pero bueno, en ese comparativo estamos bien. La inflación también es de un dígito, por debajo del 2%, un superávit comercial importante. Son varios aspectos destacables, también se conjuga el buen trabajo del Banco Central, que ha permitido que se siga mirando desde el extranjero la potencialidad que tiene el Perú y las opciones para invertir aquí.

¿Qué acciones plantea Alianza para el Progreso para combatir la inseguridad que se vive en el país?

Nosotros creemos que hay que atacar varios frentes. Primero, que este es un problema sistémico que implica reformas profundas en la Policía. El Ministerio Público y el Poder Judicial deben tener una estructura distinta. Por ejemplo, un buen policía puede capturar a un ladrón infraganti, pero a las 24 horas un juez lo libera. Adicionalmente, la policía necesita vehículos y armamento. El uso de la inteligencia también, Perú tiene que nuevamente fortalecer esta parte, tener mucha tecnología que la complemente.

También se necesitan más cárceles…

Las cárceles son prácticamente espacios para hacer doctorados en criminalidad. Allí tenemos que tener un replanteamiento. También hay un hacinamiento terrible en estos espacios. Nosotros tenemos un planteamiento del sector privado, porque este es un problema que nos golpea a todos, para poder desarrollar la infraestructura vía obra por impuestos. En su momento, a mí me tocó ver lo que fue la experiencia de El Salvador y conversar con quienes construyeron ese mega penal, que lo hicieron en apenas ocho meses e invirtiendo poco más de 100 millones de dólares. Aquí hemos tomado una ruta muy larga para afrontar el tema los penales, con préstamos del exterior y no podemos ni siquiera hasta el momento poder adjudicar un saldo de obra del penal de Ica.

¿Qué hacer con los policías vinculados a las organizaciones criminales?

Hay que hacer una reingeniería profunda a nivel de la policía, definitivamente. Así como hay buenos policías, también hay, lamentablemente, malos policías.

¿Qué plantean para combatir la minería ilegal?

El país tiene muchos enemigos que mueven muchos recursos económicos. Eso ha ido creciendo en los últimos años y un ejemplo claro es la minería ilegal. Actualmente, Perú exporta en oro, tanto en la minería ilegal como en la minería forma, lo mismo, 12,000 millones de dólares al año. Eso también te muestra la magnitud de lo que tienes al frente.

El sector Salud está colapsado, ¿qué plantean para mejorar esta situación?

[...] La calidad de la salud es pésima en materia de servicio para la población, y lo más interesante es que ya hay ejemplos o modelos que marcan la ruta de que el Estado sí lo podría hacer mejor. En Lima tenemos modelos, como los casos de los hospitales “Bata Blanca”, que hace unos años impulsó EsSalud, tanto en Villa María del Triunfo como en el Callao. Ambos hospitales son operados por completo por un concesionario privado y te atiende como si fueran clínicas privadas. O sea, tú llegas y en menos de 30 minutos tienes tu cita, haces labor de prevención y tienes la opción de tener un laboratorio de primer nivel.

Piura es una región agrícola y agroexportadora, ¿qué hacer para reforzar este sector?

Hay una ley muy interesante que se aprobó el año pasado, que es la segunda etapa de la Ley de Promoción Agrícola, con la cual estamos totalmente de acuerdo porque si uno considera que los incentivos funcionan en el Perú, basta con ver lo que pasó con la agroexportación.

Hace más de 20 años exportamos menos de 1,000 millones de dólares, hoy exportamos 15,000 millones de dólares al mundo. Además, somos el número uno en el mundo en la exportación. Las uvas, los arándanos, los espárragos y mucho tiene que ver Piura, por el potencial que tiene. Hay que seguir profundizando en ello, definitivamente el tema del agua es crítico aquí. Hay que darle sostenibilidad, por eso tenemos que recuperarla, hay que hacer un trabajo bastante prolijo allí para descolmatar el reservorio Poechos.

¿Plantean construir otro reservorio similar a Poechos?

Sí, sí, definitivamente, porque yo creo que la inversión en este sector genera un retorno importantísimo, en toda la generación de empleos, de industrias al país y son inversiones que el Estado debería hacer, porque no son fondos perdidos, son fondos con retorno.