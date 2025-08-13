“Mi bebita, mi niña, mi niña preciosa, mi regalo de Dios, por qué te fuiste, me dejas sola”, repetía llorando desgarradamente Teresa Paico Zapata, madre de la gestante de 8 meses, Fátima Carmen Paico, quien falleció al parecer luego que ingirió dos pastillas que le habría recetado un partero en el distrito de La Arena, en la región Piura.

El lamentable desenlace se registró la mañana de ayer lunes, cuando la gestante de 24 años y con 8 meses de embarazo, Fátima A.C.P., era trasladada al centro de salud de Catacaos, luego que su salud empeoró tras consumir dos pastillas que le recetó un curandero por el dolor estomacal que presentó el lunes.

“Le dolía la barriga y la hemos llevado a un partero que le recetó 10 pastillas, pero solo le hemos comprado cinco y luego que las tomó se comenzó a sentir mal, hoy (ayer) amaneció con más dolor y cuando la trasladábamos al centro de salud de Catacaos murió”, contó un familiar de la gestante.

Se conoció que su bebé también falleció. Él era el segundo hijo de la joven pareja. El mayor tiene tan solo 4 años.

La madre de la joven, quien se resiste a creer que la mayor y única mujer de sus 6 hijos murió, solo espera que la policía investigue el hecho.

“Mi niña, mi niña pequeña, no quiero que mi niña me deje, no quiero que me deje mi niña preciosa, no puedo con tanto dolor, ella tiene un niño pequeño por quien cuidar”, repetía la adolorida madre de familia.

Agregó que ella vivía junto a su hija, su yerno y su nieto.

“Ojalá que su papá no se lleve a mi nieto porque es de Chiclayo, él es lo único que me queda de mi niña preciosa, mi niña porque me dejaste de esa manera, no me dejes sola mi bebé preciosa”, decía con un dolor que le salía desde lo más profundo de su corazón.

El cuerpo de la joven fue internado en la morgue de Piura para la necropsia de ley y determinar la causa de su fallecimiento y de su bebé de 8 meses.