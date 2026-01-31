El Juzgado Civil de Castilla ratificó la sentencia que declara fundada la demanda de acción de amparo formulada por el doctor José Ordinola Boyer, en su calidad de candidato ganador a la lista Dignidad Universitaria, contra el Comité Electoral de la Universidad Nacional de Piura, que anuló las elecciones complementarias en esta casa superior de estudios.

Según el expediente 00175-2025-2-2011-JR-CI-01, del 29 de enero de 2026, el Juzgado Civil de Castilla resolvió disponer la actuación inmediata de la sentencia contenida en la Resolución N° 13, de fecha 22 de diciembre de 2025.

Para ello, el doctor Flavio Gutiérrez indicó que, con esta ejecución anticipada, el Juzgado Civil de Castilla ordena al Comité Electoral de la UNP que siga el proceso.

“La jueza está ordenándole al Comité Electoral que siga el proceso. (...) al Comité Electoral lo que le queda es prácticamente ya proclamar al nuevo rector”, precisó Gutiérrez.

Siendo así, Gutiérrez precisó que se está haciendo justicia en las elecciones de la UNP, “en realidad, aquí lo que los docentes y los estudiantes estamos luchando es porque se respete la democracia en la universidad, al margen de las personas. O sea, un Comité Electoral no puede venir a tumbarse un acto democrático donde los alumnos y los docentes han dicho su voluntad de qué es lo que quieren. Ese es el asunto principal. La lucha no es por personas ni por tal o cual, sino por la democracia”, insistió.

En tanto, señaló que la denuncia presentada contra el Comité Electoral por parte de la Fiscalía por falsedad genérica continúa, ya que se debe respetar la democracia. “Son juicios aparte, pero el fin es el mismo al final, que se respete la voluntad popular”, indicó el doctor.