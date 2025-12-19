El Juzgado Civil de Castilla dispuso que la acción de amparo presentada por el ganador de las últimas elecciones de la Universidad Nacional de Piura (UNP), José Ordinola Boyer, no será cerrado y solo se espera que se dicte la respectiva sentencia.

Mediante la Resolución Nº 12, el Juzgado Civil de Castilla que preside la jueza, Tania Victoria Castillo Domínguez, decidió que el caso no se archive y ordenó que el expediente pase de inmediato a despacho para dictar la respectiva sentencia.

El juzgado determinó que no resolverá la sustracción de la materia de forma inmediata, sino que lo hará al momento de dictar la sentencia definitiva.

Explica que en la sentencia se determinará si la nueva Resolución N° 021 realmente eliminó el conflicto o si, por el contrario, persiste el agravio contra los derechos constitucionales (debido proceso y defensa) del demandante.

El juez valorará el impacto de los nuevos actos del Comité Electoral para decidir si la demanda debe declararse fundada o no.

La decisión se tomó luego que el presidente del Comité Electoral de la UNP, Vicente Luis Paredes Muro, solicitó al Juzgado Civil de Castilla que se declare la sustracción de la materia, argumentando que el Comité Electoral emitió una nueva resolución (N° 021-PECR-CE-UNP-2025 el 12 de noviembre de 2025) declarando la nulidad de oficio.

Además, sostuvo que, al haber una nueva resolución, la controversia original ha desaparecido del “campo legal”, por lo que el proceso judicial debería concluir sin un pronunciamiento sobre el fondo y archivarse.

Recordemos que el Comité Electoral intentó cerrar el caso judicial argumentando que ya emitieron nuevas resoluciones.