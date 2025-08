La “afortunada” joven empresaria Nicole Coca Condori, de 23 años, quien a su corta edad y sin experiencia comprobada logró contratos por S/ 500 millones en obras públicas, empezó a extender su negocio y llegó hasta Piura. En esta cálida ciudad del norte peruano, la estudiante de Derecho se presentó como una de las postoras para construir el Estadio Miguel Grau de Piura, por el valor de casi S/ 200 millones.

Cuando el Gobierno Regional de Piura, a cargo de Luis Neyra León, lanzó la licitación del Estadio Miguel Grau de Piura, Nicole Coca Condori y su madre Beatriz Condori Cárdenas —ambas con sus empresas— se anotaron a dicha licitación pública. En febrero de este año realizaron varias consultas durante el proceso. La empresa de su madre, Condori Cárdenas Contratistas EIRL, consultó sobre insumos de obra, cotizaciones, planos, especificaciones técnicas, gastos generales, cronogramas, etc.

Sin embargo, la empresa de Nicole Coca, LC & EC Constructora Consultora y Servicios SAC, fue más allá y pretendía que en la integración de bases el Gobierno Regional de Piura modificara ciertos requisitos para obtener ventajas y aplicar su “fórmula ganadora”, tal como lo consiguió en La Libertad, Junín y Loreto.

NO QUERÍA CARTA FIANZA, PERO SÍ FIDEICOMISO

Una de las primeras consultas que hizo la empresa de Nicole Coca fue respecto de la garantía de fiel cumplimiento. Amparada en el artículo 33 de la Ley N° 32103, así como en el artículo 3 de la Ley N° 32077 (MYPE), quería que se le permitiera no presentar carta fianza y aplicar la “retención del 10%”, es decir, no entregar un monto de dinero significativo al Estado, sino que sea el mismo Estado que retenga una pequeña parte de las valorizaciones que le otorga mes a mes a la empresa, según el avance que muestren y así no contratar una carta fianza.

Otra de sus observaciones en las bases para la construcción del Estadio Miguel Grau de Piura fue el relacionado con el consorcio. La joven empresaria observó los porcentajes de participación entre los consorciados (10% como mínimo) y el porcentaje para la empresa que acredite experiencia (10%). Pero ella quería que se le permitiera que “los porcentajes sean establecidos por los socios participantes del consorcio”, tal como lo hizo en La Libertad, donde la empresa con experiencia tenía el 1% de participación; o en Junín, donde la misma empresa con experiencia solo tuvo el 3% de participación.

También observó la experiencia de los profesionales clave. La empresaria de los 500 millones quería que se redujera a 24 meses la experiencia del residente de obra desde su colegiatura. Asimismo, pretendía que se ajustaran las bases en cuanto a la experiencia del postor e incluyeran “edificaciones de hospitales y/o clínicas y/o policlínicos de obras públicas o privadas”.

Una penúltima observación fue que los adelantos de obra se administren mediante un fideicomiso; y no con un fondo de garantía (carta fianza o póliza de caución). Por último, pidió que se le permitiera, en las bases integradas, subcontratar a otra empresa hasta por el máximo del 40% del contrato original.

OECE SE PRONUNCIA Y ANULAN EL PROCESO

Algunas respuestas del Comité de Selección a las consultas de las empresas de madre e hija no convencieron a ninguna. Por ese motivo, elevaron sus cuestionamientos al Organismo Especializado para las Contrataciones Eficientes del Estado (OECE), entidad que se pronunció en dos ocasiones. La primera fue en abril de este año, cuando recomendó declarar la nulidad del proceso y retrotraerlo a la etapa de absolución de consultas.

El segundo pronunciamiento de OECE fue en mayo del 2025 respondiendo a las observaciones de la familia Coca Condori mediante el pronunciamiento N° 066-2025/OECE-DSAT. En este documento, el OECE acogió varias observaciones de las empresarias y recomendó al Gobierno Regional de Piura publicar, en las bases integradas definitivas, la fórmula polinómica del equipamiento y mobiliario; el sustento del flete de Lima a Piura; el calendario de adquisición de materiales; pero desestimó la observación relacionada con el fideicomiso.

Finalmente, OECE dispuso al Gobierno Regional de Piura integrar las bases definitivas y publicarlas en el sistema de contrataciones del Estado, incluyendo los ajustes recomendados, así como la modificación del cronograma del registro de participantes, presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro. Aunque esta vez la empresa de Coca Condori no resultó ganadora, sí dejó rastro de su ambición por continuar ganando contratos millonarios en otras regiones del país.

¿Y, entonces, quién construye el estadio de Piura?

Lo hace un consorcio conformado por una empresa sin experiencia en Perú y otra que solo ha ejecutado pistas y veredas, y con una deuda coactiva de casi S/ 100,000.