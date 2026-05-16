Las madres de familia que representan a los comedores populares de la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque, denunciaron graves irregularidades en la compra y distribución de alimentos por parte de la comuna provincial.

Los hechos fueron revelados a través de una carta a la alcaldesa, Janet Cubas Carranza, donde le piden una audiencia urgente para atender el problema.

Caso en controversia

En la misiva le informan a la autoridad edil que el Programa de Complementación Alimentaria (PCA) presenta deficiencias desde hace varios meses, afectando a 273 comedores populares.

Sostienen que los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) les entregaron conservas de pescado sin las características que exige la normativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

“Al verificar el peso escurrido del enlatado de jurel y caballa, se registró 244 gramos, cifra que no corresponde, ya que debería ser 276 gramos. Asimismo, los enlatados carecen de abre fácil, tal como lo especifica la norma”.

Además, descubrieron que los productos corresponden al presupuesto y stock del 2025. Lo que es peor, tienen etiquetas de otros programas en lugar de PCA.

“El aceite que corresponde al programa PANTBC y, como si fuera poco, la leche en su empaque dice programa Vaso de Leche. Lo más grave es que son productos 2025; entonces, ¿qué pasa con el presupuesto 2026?”, revelaron.

Asimismo, precisaron que respecto a la menestra, solo les entregaron 50 kilos de garbanzo para la atención de un mes, sin tener en consideración la diversidad nutricional y variedad para la preparación de platos.

Al respecto, el regidor Carlos Gonzales sostuvo que el Ejecutivo transfiere anualmente S/ 7 millones a la MPCh para la adquisición oportuna de alimentos, por lo que solicitó la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, a fin de verificar los procesos de compra de alimentos, y determinar posibles responsabilidades.

Dato

La situación afecta a 13 650 beneficiarios en condición de vulnerabilidad de 273 comedores populares de la provincia de Chiclayo.