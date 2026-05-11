Quedan menos de siete meses para que culmine la gestión de la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, pero aún sigue siendo blanco de críticas por supuestas negligencias administrativas.

Esta vez, los regidores denunciaron el desabastecimiento de alimentos para el programa Vaso de Leche, debido a que la comuna no realizó la compra oportuna, pese a advertencias previas.

Denuncia

Esta situación perjudicó a 7,500 beneficiarios con vulnerabilidad (niños, madres gestantes, lactantes, pacientes con TBC y adultos mayores) de 130 comités del Vaso de Leche en toda la provincia.

La regidora Katia Araujo Gonzales informó al Órgano de Control Institucional (OCI) que la entrega de hojuelas de cereales se realizó solo hasta el 30 de abril de 2026, quedando desabastecido el programa desde el 1 de mayo.

“En visitas de campo a comités como San Antonio II, Molinito y Ampliación César Vallejo se verificó que no reciben productos. En algunos casos, la última entrega fue el 27 de marzo de 2026. No existe ninguna comunicación oficial hacia los beneficiarios sobre las causas de la suspensión ni un cronograma de normalización”, precisó.

Por tal motivo, solicitó al OCI iniciar acciones de control a fin de determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Del mismo modo, un grupo de regidores solicitó a la alcaldesa el inicio de investigaciones para aplicar las sanciones correspondientes a los funcionarios implicados.

Esto debido a que el 21 de abril, la Gerencia de Desarrollo Social pidió información a Logística para adoptar medidas preventivas. Incluso, el 28 de abril, la Subgerencia de Asistencia Alimentaria advirtió sobre el riesgo inminente de desabastecimiento.

En el informe N° 056-2026 los regidores precisan que la MPCh convocó a licitación el 16 de febrero de 2026 para adquirir 99 mil kilos de hojuelas por más de 854 mil soles. Sin embargo, el 31 de marzo el comité de selección declaró desierto el proceso porque ninguna oferta cumplía con los requisitos. No obstante, uno de los postores (Facoimpec EIRL) apeló ante el Tribunal de Contrataciones del Estado y aún sigue en trámite.

Implicados

Funcionarios de la Subgerencia de Logística, Gerencia de Desarrollo Social y Subgerencia de Asistencia Alimentaria.