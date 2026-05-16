Como un caso de agresión física o violencia familiar contra la mujer es investigado el caso de una madre de familia, quien en su momento denunció que su expareja intentó asesinarla, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Se trata de Judith Cheryl Heredia Ruiz, de 39 años de edad, quien denunció que luego de haber estado en un restobar, ubicado en la esquina de la avenida Pizarro con Julio C. Tello, en la urbanización Campodónico de Chiclayo, compartiendo mesa y departiendo junto a su exconviviente Jaime William Parraguéz Montenegro (47), este la maltrató.

Antecedente

Tal como el diario Correo informó en su edición anterior, los hechos se registraron la noche del 19 de abril del presente año, donde la agraviada aseguró ante la Policía que luego de salir del local bailable, junto a dos amigos más, subieron a la mototaxi manejada por su expareja Parraguéz Montenegro. Dijo que ella se sentó a su lado en el asiento provisional.

Luego, en el trayecto iniciaron una fuerte discusión, por la intersección de la avenida Agricultura con Santiago de Chuco en el distrito de José Leonardo Ortiz. Es allí donde -según dijo- su expareja la empujó con fuerza cayendo al pavimento. Este aceleró y una de las llantas posteriores del vehículo le pasó por encima del tórax y el brazo dejándola herida e incluso luego se bajó y la agredió con puñetes con patadas.

La abogada de la agraviada, Araceli Torres, sostuvo que el caso es investigado por la Fiscalía y están a la espera de las diligencias correspondientes. Asimismo, se está a la espera de imágenes de cámaras de video que existen en la zona, la inspección técnica y notificación a los testigos.

De lograr obtener todos lo elementos de convicción, según la abogada, se solicitará una variante al ilícito penal y así acreditar que hubo una tentativa de feminicidio y no solo violencia familiar.

De acuerdo al reporte policial al quer accedió Correo, no es la primera vez que Judith Heredia es víctima de salvaje agresión por parte de su expareja. Y es que, en junio del año 2024, Parraguéz Montenegro fue denunciado por la misma agraviada de haberla maltratado físicamente.

En aquel entonces, según el parte policial, Judith Heredia declaró ante la Policía que al llegar de madrugada a su domicilio, situado en la cuadra 30 de la calle España del populoso distrito leonardino, él abrió la puerta y empezó a insultarla. Posteriormente la arrojó al piso dejándola tirada, para después propinarle varias patadas y arrastrarla de los cabellos.

Se defiende

Por su parte, Jaime William Parraguez Montenegro adujo que jamás hubo un salvaje intento feminicida en la reciente denuncia en su contra.

A través de una carta notarial, contó que la agraviada es su conviviente y ambos salieron de una celebración en compañía de su amiga Leydi Espinoza Suárez. Añadió que Heredia Ruiz estaba ebria adoptando una conducta imprudente al sentar en el asiento de emergencia, esto pese a que le exhortaron de que corría peligro no quiso descender.

Según el presunto agresor, durante el desplazamiento su conviviente se cae de la unidad en movimiento configurándose un accidente de tránsito y no fue agredida por su parte.