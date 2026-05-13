La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) reformuló el expediente técnico de la remodelación de cobertura del Mercado Modelo, elevando el presupuesto de la obra de 2,5 a más de 3,2 millones de soles y ampliando el plazo de ejecución a 195 días calendario.

Cambios en obra

La modificación fue oficializada mediante la Resolución Gerencial N.º 000035-2026-MPCH/GIP, emitida apenas semanas después de que la comuna aprobara el expediente original en marzo. La nueva disposición deja parcialmente sin efecto aquella resolución inicial y divide la intervención en dos etapas debido a la necesidad de implementar un plan de contingencia para la reubicación temporal de comerciantes.

El proyecto comprende trabajos en las áreas de productos hidrobiológicos, carnes rojas, puestos reguladores y parte de la circunvalación interna del Mercado Modelo de Chiclayo. Según la documentación técnica incorporada en la resolución, distintas áreas del municipio coordinaron posteriormente la reorganización temporal de vendedores para permitir la ejecución de la obra.

El expediente original aprobado por la gestión de Janet Cubas contemplaba un presupuesto de poco más de 2,5 millones de soles y un plazo de ejecución de 90 días. Sin embargo, la reformulación elevó el costo total del proyecto a 3 millones 252 mil soles y extendió el tiempo de intervención a dos etapas: una primera fase de 120 días y una segunda de 75 días adicionales.

De acuerdo con los informes técnicos a los que accedió Correo, el incremento presupuestal responde a la necesidad de replantear la estrategia de ejecución de la obra, implementar un plan de contingencia y reorganizar temporalmente a comerciantes que deberán abandonar sus puestos mientras duren los trabajos.

“Primero aprobaron la obra y después recién pensaron en dónde nos iban a poner”, cuestionó Wanilo Yampufe del sector carnes, quien aseguró que muchos vendedores tienen dudas por el plan de contingencia.

Otro vendedor del área de productos hidrobiológicos expresó dudas sobre el incremento del presupuesto. “¿Cómo es posible que semanas después de aprobar el expediente ya tengan que aumentar más de 700 mil soles? Eso quiere decir que algo no calcularon bien”, sostuvo.

Costo y cronograma

La etapa I demandará una inversión cercana a 1,9 millones de soles, mientras que la etapa II requerirá más de 1,3 millones.

Algunos comerciantes señalaron además que no existieron reuniones suficientes para explicar el desarrollo de las obras y las condiciones de traslado temporal. “Recién ahora hablan de reubicación y de etapas”, manifestó Yuleisy Jacinto del área de pescados.

“Dicen 195 días, pero muchas obras comienzan con una fecha y terminan demorándose mucho más. Nosotros vivimos del día a día”, señaló José Cajusol del área de carnes.