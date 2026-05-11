Este domingo 10 de mayo, en el marco del Día de la Madre, decenas de familias llegaron hasta el Cementerio El Carmen de Chiclayo para recordar a sus seres queridos con muestras de afecto y respeto. La jornada estuvo marcada por flores, visitas a las tumbas y expresiones de nostalgia, de acuerdo a un reporte realizado por Correo.

Desde tempranas horas, los asistentes se acercaron al camposanto portando arreglos florales, globos y recuerdos, mientras otros realizaron labores de limpieza y acondicionamiento en los nichos. El ambiente se mantuvo entre el silencio respetuoso y la emoción propia de la fecha.

“Siempre vengo en esta fecha para traerle flores a mi mamá. Aunque ya no esté, para mí sigue presente”, expresó una visitante. Otro ciudadano señaló: “Es un día difícil, pero también bonito porque la recordamos como ella era”.

En los exteriores del cementerio se registró la presencia de comerciantes que ofrecieron flores y artículos alusivos a la fecha. Pese al movimiento, predominó el orden y la solemnidad en una de las jornadas más significativas para las familias chiclayanas.