Un grupo de comerciantes ambulantes de los alrededores del mercado Modelo y de la avenida Balta, quienes por temor a represalias prefieren mantener su identidad en reserva, denunciaron nuevamente a la Policía Municipal de Chiclayo por realizar cobros ilegales, a cambio del uso de la vía pública.

Se trata de un problema frecuente, pues existen denuncias anteriores por hechos similares, tres de las cuales han llegado a la Fiscalía Penal de Chiclayo.

Además, los vendedores advierten que la inacción del municipio y de la Gerencia de Seguridad Ciudadana solo facilita que malos trabajadores actúen impunemente.

“Habrá que darle”

Hace poco los involucrados compartieron con la prensa un audio que ayudaría a demostrar esta situación tan crítica.

En dicho material, dos comerciantes, a quienes llamaremos “Roberto” y “Carla” hablan sobre lo sucedido, recientemente, con un policía municipal que apellidaría Tantaleán.

En ese contexto, “Roberto” le explica a su compañera que Tantaleán se encuentra de ronda en las inmediaciones de la calle Arica y que ha exigido la denominada ‘bolsita’.

“Carla” expresa su molestia: “que tampoco sea sabido”, pero admite que ha estado pagando sumas de S/20.00 mediante el aplicativo PLIN.

Su interlocutor le indica que habrá cambio de turno, por lo que ya está cerca la salida de Tantaleán, pero “que habrá que darle”, pues este había llegado a la zona. Sobre ese detalle, en algunos momentos de la conversación, los participantes usan la frase “ya pintó”.

Minutos después, “Carla” se comunicó por celular con Tantaleán para reclamarle sobre los cobros y contarle que tanto ella como otros ambulantes se habían cruzado con un joven policía municipal, al cual también pretendían otorgarle una suma de dinero, para así poder trabajar tranquilamente.

En la parte final del audio, Tantaleán habría aconsejado a “Carla” ofrecer la propina sin dar más explicaciones, y se despidió.

desorden lucrativo. El caos que predomina en las calles que rodean al mercado Modelo y en parte de la avenida Balta, no solo demuestran que cientos de chiclayanos se dedican a la venta informal porque necesitan un sustento económico, es también resultado de una constante lotización de los espacios públicos; y lo que es más grave, sucede todo el tiempo, porque las autoridades, de algún modo, lo permiten.

Quienes entregaron información a este diario, señalaron que los ambulantes de plásticos y ropa pagan desde S/ 5.00; quienes ofertan productos en carretas y triciclos tienen que dar S/10.00 y para vender comida se tiene que cancelar S/15.00. Estos desembolsos se hacen casi a diario de manera directa o a través de aplicativos.

“Por eso el mercado está lleno. Todos los puntos están vendidos. Desde Balta en Ripley hasta Leguía. Lo mismo ocurre en Arica- Balta y Luis Gonzáles. En Cuglievan desde José Pardo, pasando por Manuel Pardo y Pedro Ruiz. La mayoría tiene que pagar”, indicó la fuente.

Sin respuesta

Si uno observa el trabajo de Seguridad Ciudadana en las últimas tres semanas, advertirá que el comercio ambulatorio ha sido despejado en algunas vías, como ejemplo está el tramo de la avenida Balta, entre Elías Aguirre y Garcilaso de la Vega.

Incluso hace unos días, el subgerente de Seguridad Ciudadana, mayor ®, Luis Miranda Orué, informó que se intensificarán los operativos en Balta, poniendo énfasis en la venta de cachorros.

Pero cuando se trata de graves denuncias por cobros, Miranda prefiere no pronunciarse. Correo lo buscó, llamó a su número celular y hasta dejamos mensajes en su WhatsApp. No hubo respuesta para lo sucedido con el agente Tantaleán, quien también registra denuncia por presunta coacción.