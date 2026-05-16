El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Arequipa y otras regiones enfrentarán noches frías, con temperaturas de hasta -14 °C, durante el domingo 17 y lunes 18 de mayo.

Según el Aviso n.º 187, además del descenso de temperatura nocturna, se esperan ráfagas de viento con velocidades próximas a 45 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna.

Para el domingo se prevén valores entre 0°C y -12°C en áreas situadas por encima de los 4000 m s. n. m. en la sierra sur. Mientras que este lunes se pronostican valores entre 0°C y -14°C.

Las zonas altas de las provincias de La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma y Arequipa serán afectadas por las bajas temperaturas en la noche.

Ante esta alerta amarilla, INDECI instó a la población y autoridades a tomar las medidas de prevención y seguridad.