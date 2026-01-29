La Contraloría de la República detectó la precaria infraestructura y la falta de servicios básicos en la comisaría de El Obrero, en Sullana que pondría en riesgo la integridad y salud tanto del personal policial como de los usuarios. Además, no cuenta con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y no ha realizado la difusión pública del mapa del delito.

LA infraestructura. Según el informe N° 015-2026-CG/GRPI-SVC, en la inspección realizada el 29 de diciembre del 2025 a la comisaría El Obrero, la comisión de control constató el deterioro en la infraestructura, tales como paredes con grietas, ventanas del segundo piso sin vidrios, puertas de madera deterioradas, luminarias desprendidas, tuberías expuestas, y otros.

De acuerdo con el “Formato N° 003: Comisaría — Infraestructura”, que la comisión formuló al personal policial el día de la inspección, indicaron que “Nunca se ha realizado mantenimientos (...)”.

Afirmaron que, a través del oficio N° 077-2025-Region Policial Piu/Divopus Su/Com El Obrero del 24 de marzo de 2025, remitieron al comandante PNP de la DIVOPUS Sullana, el informe N° 010-2025-REGPOLPIU/DIVOPUS SU/COM PNP El Obrero, exponiendo la situación de la infraestructura y saneamiento técnico legal, en donde indican que actualmente tiene una infraestructura regular, al ser una construcción que cuenta con 10 años, en donde existen columnas y paredes en mal estado, fallas eléctricas, aparición de malos olores, óxido en las canaletas del desfogue del desagüe, grietas, salitre y hongos en las paredes.

En ese entonces, se solicitó la realización del mejoramiento de la infraestructura de la mencionada comisaría, sin embargo, en la fecha de la inspección por parte de la comisión de control, el personal encargado de la Oficina de Logística señaló “no haber obtenido respuesta sobre el mantenimiento solicitado”.

Además, los custodios indicaron que no cuentan con agua potable por red pública y solo se abastecen del líquido elemento “a través de cisterna, la cual se abastece cada dos o tres días y es insuficiente (...)”.

“En la fecha que se realizó la inspección física, los servicios higiénicos de la comisaria PNP EI Obrero no contaban con el servicio de agua potable a través de red publica, y tampoco almacenada en recipientes para su uso [...], sumado a todo lo anterior, se identificó también en la visita de control cableado expuesto, luminarias en mal estado, luces de emergencia deteriorados y tuberías de agua expuestas”, se lee en el informe de Contraloría.

La comisión de control afirmó que las situaciones antes expuestas podrían generar riesgo para la salud e integridad del personal policial y usuarios, así como afectar la continuidad de los servicios policiales que se prestan.

Además, no cuentan con un mapa gráfico y georreferencial de medidas de protección, ni dispone de un sistema de visualización y seguimiento.