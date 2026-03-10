La Contraloría detectó graves deficiencias en el mejoramiento y ampliación del colegio inicial N° 1407, ubicado en el asentamiento humano La Molina, sector II, del distrito Veintiséis de Octubre, cuyo monto de inversión es de 2’841,745 soles.

En un reciente Informe de Orientación de Oficio N° 006-2026-OCI/6042-SOO del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, la comisión de control identificó deficiencias constructivas en la ejecución de partidas.

Tras su visita realizada el 9 de febrero en dicha obra, la comisión auditora verificó que la empresa contratista venía colocando material flexible (jefe microporoso) en las uniones de muros de albañilería y pórticos principales, los cuales no tienen continuidad.

Además, observaron la presencia de fisuras en algunos muros y en el cielo raso que se encontraban tarrajeados, lo que podría comprometer la durabilidad, adherencia y calidad del acabado superficial.

En tanto, la empresa ejecutora instaló válvulas de material PVC que no se ajusta a lo establecido en el presupuesto, puesto que el expediente técnico señala que estas debían ser del tipo bola de bronce, sin embargo, instalaron de PVC.

Otra deficiencia que detectó la Contraloría es que el agua que utilizaban para la mezcla de los materiales de construcción estaba contaminada, con presencia de materia orgánica, ya que se encuentra almacenada en una geomembrana que ha sido habilitada como depósito para el agua. De acuerdo con las especificaciones técnicas del expediente técnico, el agua debía estar limpia y libre de materia orgánica.

Con respecto a las cangrejeras, el informe detalla que el ancho de las viguetas no cumple con lo establecido en los planos y especificaciones técnicas, pues la Contraloría determinó que las viguetas presentan dimensiones inferiores a lo establecido en el expediente técnico. Mientras que los planos exige un ancho de 10 centímetros, las mediciones arrojaron grosores de apenas 6 a 8 centímetros.

Asimismo, el documento precisa que en la visita constataron que la parte de las barras de acero de refuerzo destinadas a la ejecución de la obra, están almacenadas sobre el suelo y sin protección frente a la humedad, generando la oxidación en el acero, lo que provocaría que este material se malogre.

De otro lado, la obra no contó con personal clave ofertado durante toda la ejecución, ya que en la visita de control no estaba el especialista en seguridad ni el especialista en calidad. Cabe señalar que este personal clave es muy importante en la ejecución de los trabajos para que se ejecute como corresponde en el expediente técnico.

También se evidenció la ausencia del personal clave por parte de la supervisión, en este caso supervisor de obra, ingeniero de seguridad, salud ocupacional y del ingeniero especialista en calidad, incumpliendo la normativa.