La Contraloría General observó la contratación de José Benel Alvarado Rojas, quien fue contratado como proveedor para realizar funciones de manera irregular en la Municipalidad Provincial de Piura.

Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 037-2025-2-0454-AOP del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Piura, el abogado José Benel Alvarado Rojas fue contratado, supuestamente, en la modalidad de locación de servicios para realizar funciones propias de la Oficina General de Comunicación e imagen institucional de la Municipalidad Provincial de Piura.

Como proveedor no acreditó el cumplimiento de los términos de referencia, la experiencia ni el cumplimiento total de la prestación, afectando la legalidad de las contrataciones realizadas y el correcto funcionamiento de la administración pública.

El documento precisa que la Gerencia de Gestión Ambiental, ante el requerimiento de información solicitado por el Órgano de Control Institucional (OCI), referido a las actividades de difusión sobre sensibilización ambiental en dicha gerencia, comunicó que entre el 2024 y 2025 se llevaron a cabo actividades de difusión y sensibilización dirigidas a niños, y adultos en Piura, donde también se desarrollaron talleres de reciclaje en escuelas primarias y ante ello se utilizaron las redes sociales como Facebook para difundir las actividades y promover la participación ciudadana, pero no se señala la contratación de locadores por servicios.

En ese sentido, tras solicitar información a la Oficina de Tesorería de la Municipalidad de Piura, se detectó comprobantes de pago emitidos en el año 2024 a favor del proveedor José Benel Alvarado Rojas, por el importe de S/ 18 000 por concepto de difusor ambiental tipo A para campañas de difusión sobre sensibilización ambiental en la Gerencia de Gestión Ambiental, entre marzo a mayo de 2024, cuyo pago es de S/ 9 000 (S/3 000 mensuales).

Mientras que desde agosto a octubre se le pagó S/ 9 000 por el servicio de cobertura y producción de material de difusión de actividades sobre recolección de residuos sólidos, sensibilización ambiental, mantenimiento de áreas verdes y demás actividades de la Gerencia de Gestión Ambiental.

Cabe indicar que el gerente de Gestión Ambiental solicitó a la Oficina General de Administración la autorización para la contratación del servicio por terceros temporal para la campaña de difusión.