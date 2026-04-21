La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura reportó 177 casos de leptospirosis, entre probables y confirmados, y el fallecimiento de cinco personas. Así lo informó Joel Olivares López, director de la institución.

Los casos. El director Joel Olivares indicó que los casos confirmados de leptospirosis son 42, por lo que los demás están en proceso de investigación.

“El comportamiento de leptospira es diferente este año, ya que no solo se ha encontrado en roedores sino en perros y cerdos”, explicó el médico.

De esta manera, asoció la última muerte de una mujer en la provincia de Morropón, en la que señaló que el contexto epidemiológico se debe a la falta de salubridad en la crianza de cerdos y otros.

“Hubo un comportamiento bastante fuerte. (...) las variantes que están circulando son bastante agresivas y con una alta mortalidad”, dijo Olivares. Agregó que el sexo femenino registra más casos de esta enfermedad.

Según el reporte del Ministerio de Salud, Sullana lidera la lista de casos con 96, le sigue Morropón con 32 y Piura 30. Las demás provincias con menos casos, pero importantes en el tema de la prevención.

Durante la conferencia de prensa, el médico se pronunció sobre la vacunación en la región Piura, indicando que, para poder considerar a un niño menor de un año protegido, debe tener las dos dosis de pentavalente, sin embargo, a la fecha solo se tiene el 24.6% de cobertura.

“Es algo esperado para el primer trimestre, pero el año anterior no llegamos al 90%, solamente tuvimos un 89%. Para poder considerar a un niño protegido, menor de 2 años, tenemos que, obviamente, garantizar que tenga todas las vacunas y a la fecha tenemos un 18.9%. Entonces, todavía estamos, que nos falta un 25% para poder llegar a la cobertura”, indicó.

Asimismo, señaló que a la fecha se tiene un 17.9% de vacunación en niños menores de 5 años en lo que respecta el DPT (difteria, tos ferina y tétano). Indicó que el año previo, la cobertura estuvo muy por debajo, 69.8%, explicó.

Olivares insistió que la baja cobertura se debe a la negativa de la población frente a la vacuna. “El tema es netamente poblacional. La población aún sigue teniendo esas creencias de que la vacuna es una mentira, de que la vacuna tiene demasiados elementos adversos, que la vacuna simplemente es una problemática relacionada a temas políticos, cuando no es así. Entonces, eso obviamente se ha visto reflejado en el grupo poblacional”, precisó.

Finalmente, dijo que los casos de dengue en la subregión Morropón–Huancabamba han registrado un ligero incremento en las últimas semanas, por lo que han iniciado las acciones pertinentes en estas zonas a fin del hacer frente en esta lucha contra la enfermedad.