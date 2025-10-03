El Poder Judicial aclaró que aún no hay fecha de audiencia de terminación anticipada por el caso del médico acusado de pornografía infantil, quien fue liberado por el Ministerio Público tras cumplir los siete días de detención preliminar, al ser detenido durante un allanamiento el pasado martes 23 de septiembre en el distrito de Castilla.

Según el Oficio N° 2057-2025-MP-Fistrap-MPFN-Piura, dirigido al juez del Segundo Juzgado de Investigación preparatoria de Castilla, el fiscal responsable Luis Martínez comunicó que el 30 de septiembre se cumplió la detención preliminar de Orlando L.G.

En tanto, fue el fiscal Martínez quien procedió a pedir la liberación del acusado de pornografía infantil y no el Poder Judicial, bajo el argumento que se ha arribado a un acuerdo de terminación anticipada con el detenido, por la cual aún no se conoce la fecha de audiencia de terminación anticipada.

Esta situación también generó el malestar de la policía que, pese al material pornográfico encontrado en la vivienda del médico cirujano, se le dio su libertad.

Cabe señalar que el médico cirujano fue detenido el 23 de septiembre cuando salía de su trabajo, luego de dos meses de investigación por parte de la policía, donde se le encontró material pornográfico infantil, el mismo que fue incautado para determinar responsabilidades.