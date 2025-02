Como todos los años, los padres de familia con hijos en etapa escolar sufren por los precios de los útiles escolares. Ellos mencionan que cada año se registra un ligero incremento a inicios del mes de febrero, por lo que, a mediados de este mes, este precio suele subir hasta en un 30%. Lo mismo sucede con el costo de las mochilas, uniformes y hasta con los libros. La lista de nivel inicial puede llegar a costar hasta 900 soles, dependiendo de la marca del producto a adquirir.

los precios. Magaly Jiménez, quien tiene dos niños, uno en el nivel inicial y otro en primaria, nos comenta que la lista por ambos hijos pasa los 1 600 soles, esto dejando de comprar algunos útiles, los mismos que podrán ser adquiridos en el transcurso del año escolar.

La madre de familia indicó que, este año, los precios en los útiles escolares han reportado un incremento de casi un 10%, sin embargo, en los libros, para colegios particulares, han aumentado más del 40%. Si antes costaba S/ 120, esta vez el costo es S/ 160 por niño.

Asimismo, dijo que la lista de útiles del nivel inicial llega a costar como mínimo 400 soles (dependiendo la marca del producto). Pues el cuaderno Stanford cuesta S/ 5.70, College S/ 5.40, Loro S/ 5, Justus S/ 3.70, entre otras marcas.

“La caja de colores yumbo está en S/ 18.50, en Faber Castell un lápiz yumbo S/ 1.50, hojas A4 S/ 13.50, colores S/ 7.50. Esto es precio al por mayor. Ahora, por unidad, sube hasta en S/ 0.50 cada producto. El año pasado estaba menos”, comentó Jiménez.

En un recorrido por el complejo de mercados de Piura, se consultó sobre el precio de los uniformes, el mismo que varía dependiendo de la institución educativa a la que pertenece el alumno. Estos productos también han registrado un alza de casi el 10 %.

El precio de un polo, en comparación al año pasado, ha subido entre 2 a 3 soles. Por ejemplo, el polo si costaba S/ 35, en algunas tiendas cuestan S/ 37 y, en otras, S/ 38, dependiendo la talla. El juego de buzo y casaca oscila entre los 120 a 180 soles. Mientras que el uniforme único en un colegio particular no baja los 70 soles. En el precio de los zapatos y zapatillas (los más cómodos) no bajan los 60 soles.

Ahora, el precio de una mochila, el más cómodo y menor calidad pueden costar hasta 45 soles, pero dependiendo la marca y calidad estas mochilas llegan a costar hasta 380 soles.

El precio entre útiles, uniformes, zapatos, zapatillas y mochila llega a más de 900 soles por niño.

No obstante, este precio es hasta antes del 15 de febrero, por lo que en las mismas librerías refieren que estos precios podrían reportar un alza de hasta un 30%.

“Cada año es un dolor de cabeza, pero por nuestros niños tenemos que comprar así estén los precios altos. Lo lamentable es que hay familias de bajos recursos que apenas pueden costear la compra de algunos cuadernos y colores”, precisó Juana Córdova.