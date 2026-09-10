Tras varios años de seguimiento sigiloso y encubierta de la policía, la fiscalía determinó que los presuntos integrantes de la organización criminal “La Mina de Sal azul”, bajo el supuesto mando de Miguel Henry Zavaleta Amaya lideró a un grupo de 25 personas provistas de chicotes para paralizar los trabajos de la empresa contratista GYM en la tubería de gas, alegando falsamente ser el propietario de las tierras.

Según consta en la carpeta fiscal N.° 38-2022, como parte de las acciones para tomar posesión de todos los bienes de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura, el 13 de abril del año 2021, de acuerdo con la denuncia con número de orden 19783600 registrada ante la Comisaría PNP Vice de la Región Policial Piura, J.D.Ch.P. denunció que fueron atacados por un grupo de personas encabezados supuestamente por Zavaleta Amaya.

“...en circunstancias en que el personal de su empresa contratista GYM realizaba trabajos diversos en la tubería de gas ubicada en el “Sector Km 23 del Tramo 11 del ducto de Gasnorp”, se hicieron presentes en el lugar aproximadamente veinticinco personas. Dichos sujetos manifestaron ser representantes de la Comunidad Campesina de San Martín de Sechura (CCSMS) y habrían acudido con el propósito de entorpecer e impedir la continuidad de las labores, bajo el argumento de que la empresa no contaba con un contrato habilitante”, se lee en la carpeta fiscal.

Agrega, según la denuncia, que el personal policial de la Comisaría de Vice se constituyó a la zona y constató la presencia del referido grupo de 25 personas, quienes vestían chalecos distintivos de la CCSMS y portaban un objeto contundente (chicote).

“Este grupo se encontraba liderado por un ciudadano que, por información proporcionada por los trabajadores de Gasnorp, fue identificado como Miguel Henry Zavaleta Amaya; este último alegaba ser el propietario de las tierras donde se ejecutaban las obras y, de forma simultánea, invocaba el cargo de presidente de la junta transitoria de la CCSMS”.

De acuerdo con la fiscalía, consolidada la autodenominada ‘Junta Transitoria’, sus integrantes, bajo la presunta dirección de Miguel Henry Zavaleta Amaya, iniciaron una ofensiva coordinada para el control fáctico y administrativo de la Comunidad Campesina y la Mina de Sal de Bayóvar.

Este despliegue alcanzó su punto más crítico el 2 de marzo de 2021, cuando Henry Zavaleta Amaya y Jacinto Ariel Zapata Fiestas, liderando a una turba de aproximadamente ciento veinte personas armadas con objetos contundentes, punzocortantes y armas de fuego, asaltaron violentamente las sedes de la Fundación y la Comunidad Campesina.

Durante la incursión, se ejecutaron actos de vandalismo sistemático, incluyendo la destrucción de sistemas de videovigilancia y estructuras perimétricas, con el fin de facilitar la sustracción de documentación institucional y se registraron agresiones físicas contra el personal de seguridad y administrativo, quienes fueron desplazados mediante coacción y violencia, lo cual son acreditados en las denuncias policiales.