En lo que sería su cumpleaños número 25 del estudiante de Ingeniería Civil de la UDEP, Anthony Camizán Guerrero, parodójicamente ayer su cuerpo era intensamente buscado por perros especialistas de la policía, pues lleva más de tres años desaparecido sin que se encuentre rastro alguno de su ubicación. El principal sospechoso de su desaparición es el policía en actividad, Edixon Rone Córdova Godos.

Ayer, desde las primeras horas de la mañana, la Fiscalía y Policía recorrieron con perros rastreadores especialistas en localizar personas, la zona donde según la geolocalización estuvo el estudiante universitario, Anthony Camizán, en compañía del suboficial Edixon Rone Córdova Godos.Fueron varias horas de recorrido e inspección de diferentes zonas, pero con resultados negativos.

La madre de Anthony Camizán, Yolanda Guerrero, en medio del dolor que la embarga la desaparición de su último hijo, llorando gritó: “Yo quiero justicia para mi hijo. No hay cuando acabe esto, solo quiero justicia para mi hijo, por favor”.

Ella suplicó justicia a la fiscal del tercer despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Morropón, Aholiban Guerrero Castillo.

“El dolor más grande para mi, como madre, es que no se haga justicia por tu ausencia, que todo quede en el silencio y en la impunidad. No hay día que no piense en ti, ni momento en que mi corazón deje de extrañarte. Seguiré luchando, hijo, porque tu vida y tu memoria merecen verdad y justicia”, dijo llorando.

En el recorrido, tanto Yolanda Guerrero, como Junior Camizán, madre y hermano de Anthony, se desvanecieron durante la diligencia al no encontrar justicia por su desaparición, siendo auxiliados por sus familiares.

“Hoy 25 de agosto mi hermano Anthony estaría cumpliendo 25 años de vida, pero la realidad es otra: ya son 3 años desde su desaparición y seguimos sin respuestas. Esperábamos humanidad y palabras de aliento de la señora fiscal, pero solo hemos recibido indiferencia e insensibilidad. Que quede claro: esto no quedará impune. Seguiremos luchando hasta que el principal sospechoso y sus cómplices paguen por lo que le hicieron a mi hermano”, precisó Junior Camizán.

Recordemos que Anthony desapareció el pasado 21 de agosto del 2022, cuando regresaba de Canchaque hacia la ciudad de Piura. Un policía es el principal sospechoso.