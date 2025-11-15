El jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) de Sullana, coronel PNP Alberto Cueva, informó que la Policía investiga las posibles conexiones de los sicarios vinculados a la banda “Los Chukys del Norte”, quienes se grabaron ejecutando a balazos a dos ciudadanos venezolanos en la explanada del grifo San José, en la carretera Panamericana Norte, en Sullana.

El oficial indicó que los autores del doble asesinato son peruanos. “Estamos haciendo las investigaciones con relación a estos grupos criminales, viendo su nexo y su conexión. Quizás es la misma gente que habido de otra facción o que se están abriendo, más agresivos y más violentos...”, dijo el coronel Cueva.

Aunque indicó que vienen recabando información exacta y fidedigna para que la Policía Nacional del Perú lo muestre a la población.

Mientras tanto, el jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Manuel Farías, señaló que las investigaciones determinarán el móvil del doble crimen de los venezolanos en Sullana, aunque por la modalidad, sería por un ajuste de cuentas. “Al parecer, es un ajuste (de cuentas), una venganza. Eso lo dirán las investigaciones que están a cargo de esta región policial”, dijo.

Como se recuerda, la tarde del último martes, un sicario que descendió de una motocicleta, asesinó a tiros a la venezolana Eglis Yurimar España Maita, de 34 años, cuando estaba estacionada en una motocicleta. Luego, el mismo criminal ultimó a su compatirota Víctor Gil Pacheco, de 26 años.

El coronel PNP Alberto Cueva, jefe de la Divopus PNP de Sullana, cuestionó la venta sin control de chips de celulares de distintas operadoras que sería aprovechado por sujetos para cometer extorsiones. “Hay un sin número de denuncias. Pueden comprar unos 40 chips y hacer una o dos llamadas diarias (para extorsionar)”, finalizó.