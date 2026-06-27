Según el último reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), la región registra 11 muertes maternas en lo que va del año. Esta cifra ubica a Piura en el segundo lugar a nivel nacional, siendo superada únicamente por la región Loreto, que lidera las estadísticas con 13 casos.

Hasta la semana epidemiológica N° 23, por grupos de edad revela que, del total de víctimas en la región, una de ellas tenía entre 12 y 17 años, dos se encontraban en el rango de 18 a 29 años, mientras que la gran mayoría, un total de 8 mujeres, perdieron la vida después de los 30 años.

Respecto a los factores clínicos, las principales causas de estos fallecimientos están asociadas a hemorragias obstétricas y causas indirectas, sumadas a otros factores.

Cabe indicar que, mientras que en todo el año 2025 se registraron 15 fallecimientos, en lo que va del 2026 ya se reportan 11 casos. A este ritmo, la cifra actual está a punto de alcanzar el total acumulado del año anterior, lo que enciende las alarmas en el sistema de salud.