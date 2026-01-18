El Ministerio de Salud reportó 52 casos de dengue en la región Piura, entre probables y confirmados, registrando un incremento a comparación de la primera semana de enero del 2025 que presentó 33 episodios de esta enfermedad.

Según el reporte, en la provincia de Piura hay 22 casos, Sullana 16, Morropón 8, Paita 3 y Talara 3. Del total, 42 corresponden a dengue sin signos de alarma, 9 con signos de alarma y 1 dengue grave. De los casos reportados, el 54% corresponden a varones y el 46% en mujeres.

“Se han notificado 52 casos hasta la semana 1-2026 (del 4 al 10 de enero), que comparado con la primera semana 2025 (33 casos) significa un incremento de 58%. 9 en niños, 7 en adolescentes, 23 en jóvenes, 10 en adultos y 3 en adultos mayores”, dijo el miembro del Colegio Médico de Piura, Julio Barrena.

Asimismo, el médico especialista en Salud Pública, precisó que la tendencia es ascendente y merece acciones de control y prevención por parte de la población y de las autoridades regionales y de salud.